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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2021 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 16:37

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 67 тыс.

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 января, сократилось на 67 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 847 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 914 тыс. против объявленных ранее 900 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений сократится на 20 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 880 тыс.

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