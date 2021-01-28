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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2021 г.Продажи новых домов в США в декабре выросли на ...
вчера 18:10

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1.6% (расширенное сообщение)

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре выросли на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. домов в годовом исчислении.

В ноябре продажи новых домов составили 829 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 841 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 860 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2019 года продажи новых домов выросли на 15.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 55 тыс. новых домов против 59 тыс. в ноябре и 77 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 355.9 тыс. долл против 343.9 тыс. в ноябре и 345.5 тыс. в октябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 394.9 тыс. долл против 393.2 тыс. в ноябре и 388.8 тыс. в октябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 302 тыс. единиц против 290 тыс. в ноябре и 285 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.3 месяца против 4.2 в ноябре и 3.6 в октябре.

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