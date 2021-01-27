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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 16:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 0.2%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.0%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.2% (пересмотрено с +1.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В ноябре показатель вырос на 0.8% (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 1.0% в ноябре (пересмотрено с +0.5%).

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