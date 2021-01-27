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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2021 г.Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs выросли
сегодня 16:50

Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs выросли

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о росте прибыли по итогам IV квартала 2020 года до 1.2 долл на одну акцию против 0.59 долл на одну акцию по сравнению со значением годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.45 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 10.701 млрд долл по сравнению с 8.314 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 1.35 долл на акцию и доходы в размере 9.937 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 1.2%.

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