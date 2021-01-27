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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2021 г.AT&T сообщила об убытках по результатам за IV к...
сегодня 16:25

AT&T сообщила об убытках по результатам за IV квартал

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания AT&T сообщил об убытках по итогам IV квартала до 1.95 долл на акцию против 0.33 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 0.75 долл в сравнении с 0.89 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка сократилась до 45.69 млрд долл в сравнении с 46.82 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль AT&T на уровне 0.73 долл на акцию и доходы в размере 42.34 млрд долл.

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