Индекс потребительского доверия в США в январе умеренно вырос благодаря улучшению ожиданий

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 89.3 пункта против 87.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 88.9 в сравнении с первоначально объявленным декабрьским значением 88.6.

Индекс оценки текущей ситуации в январе снизился до 84.4 против 87.2 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 92.5 против 87.0 в декабре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.