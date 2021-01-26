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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2021 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в ноябре вырос н...
сегодня 17:11

FHFA: Индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 1.0%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.9%.

По сравнению с ноябрём 2019 года индекс вырос на 11.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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