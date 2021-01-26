Курс доллара 74.8569   Курс евро 91.1458  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Другие новости

сегодня
19:49
Назначен новый директор винодельческой фирмы Крыма "Массандра"
сегодня
19:27
Российский рынок акций умеренно снизился при неопределённых настроениях инвесторов
сегодня
19:00
Цены промпроизводителей в РФ в декабре выросли на 1,5% - Росстат
сегодня
18:40
Финские компании участвуют в проекте ЕС на 2,9 млрд евро по производству аккумуляторов
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 января
сегодня
18:27
Минск и Москва скоро подпишут соглашение о перевалке грузов в РФ – премьер Белоруссии
сегодня
18:11
Индекс потребительского доверия в США в январе умеренно вырос благодаря улучшению ожиданий
сегодня
18:03
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в январе снизился
сегодня
18:00
Инструменты для совершения покупок появятся на YouTube в 2021 г
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»