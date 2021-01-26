Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за январь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;
16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.