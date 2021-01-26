Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за IV квартал;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за декабрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.