Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 января

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;
12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;
14:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
15:45 мск: за Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;
16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за декабрь;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь.