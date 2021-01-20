Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 1.81 долл на акцию в сравнении с 1.3 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились до 13.6 млрд долл по сравнению с 10.9 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.28 долл на акцию и доходы в размере 11.6 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.2%.