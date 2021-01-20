Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла, а выручка оказалась хуже прогноза аналитиков

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам II финансового квартала до 1.47 долл на акцию в сравнении с 1.41 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.64 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 19.75 млрд долл по сравнению с 18.24 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.51 долл на акцию и доходы 19.27 млрд долл.

Компания повысила прогноз роста продаж на 2021 год с 3-4% до 5-6% и прогноз роста прибыли на акцию с 5-8% до 8-10%.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 0.9%.