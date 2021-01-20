Курс доллара 73.3694   Курс евро 88.9677  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 января 2021 г.Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла, а...
20.01.2021 16:18

Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла, а выручка оказалась хуже прогноза аналитиков

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам II финансового квартала до 1.47 долл на акцию в сравнении с 1.41 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.64 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 19.75 млрд долл по сравнению с 18.24 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.51 долл на акцию и доходы 19.27 млрд долл.

Компания повысила прогноз роста продаж на 2021 год с 3-4% до 5-6% и прогноз роста прибыли на акцию с 5-8% до 8-10%.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 0.9%.

Другие новости

20.01.2021
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 января
20.01.2021
16:51
ОСИГ создал научно-исследовательский центр деятельности в сфере туризма
20.01.2021
16:30
Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley выросли
20.01.2021
16:24
Комитет ГД одобрил возможность проведения собраний акционеров онлайн на постоянной основе
20.01.2021
16:18
Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла, а выручка оказалась хуже прогноза аналитиков
20.01.2021
16:02
Партнер "Росконгресса" готов продвигать вакцину "Спутник V" в Италии
20.01.2021
15:39
Эксперт прогнозирует рост долгов регионов РФ в 2021 году
20.01.2021
15:21
Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group оказались лучше ожиданий аналитиков
20.01.2021
15:08
Путин: взаимная торговля стран ЕАЭС с момента создания союза выросла более чем на треть
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»