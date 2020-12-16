Члены ФРС улучшили прогноз по динамике ВВП США на 2020-2022 г.г., но сохранили прогноз по ключевой ставке

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 16 декабря, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о намерении ФРС США "продолжать увеличивать вложения в казначейские бонды на сумму по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами ценные бумаги на сумму по меньшей мере 40 млрд евро в месяц". Эти покупки будут продолжаться "до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности".

По сравнению с сопроводительным заявлением по итогам предыдущего заседания FOMC в текущем заявлении были указаны цифры ежемесячного увеличения вложений ФРС в ценные бумаги, а также обозначены сроки покупки, подразумевающие "достижение существенного прогресса" на пути улучшения ситуации в экономике.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Прогнозы членов ФРС по ставке не изменились по сравнению с сентябрьской оценкой, указывая, что в 2020-2023 годах ожидается сохранение ставки на текущем уровне - в области 0.1%, а в долгосрочной перспективе ожидается ее повышение до 2.5%.

Кроме того, по итогам нынешнего заседания ФРС улучшила прогнозы по динамике ВВП США, уровню безработицы на 2020 год и ближайшие годы, а также слегка изменила прогнозы по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2020 году ВВП США сократится на 2.4% (сентябрьский прогноз: снижение на 3.7%), в 2021 году расширится на 4.2% (сентябрьский прогноз: рост на 4.0%), в 2022 году повысится на 3.2% (сентябрьский прогноз: рост на 3.0%), а в 2023 году расширится на 2.4% (сентябрьский прогноз: рост на 2.5%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (сентябрьский прогноз: рост на 1.9%).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2020 год составил 6.7% (сентябрьский прогноз: 7.6%), на 2021 год: 5.0% (сентябрьский прогноз: 5.5%), на 2022 год: 4.2% (сентябрьский прогноз: 4.6%), на 2023 год: 3.7% (сентябрьский прогноз: 4.0%), на долгосрочную перспективу: 4.1% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2020 год составил 1.2% (прогноз не изменился), на 2021 год: 1.8% (сентябрьский прогноз: 1.7%), на 2022 год: 1.9% (сентябрьский прогноз: 1.8%), на 2023 год: 2.0% (прогноз не изменился), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2020 год составил 1.4% (сентябрьский прогноз: 1.5%), на 2021 год: 1.8% (сентябрьский прогноз: 1.7%), на 2022 год: 1.9% (сентябрьский прогноз: 1.8%), на 2023 год: 2.0% (прогноз не изменился).