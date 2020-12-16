Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и продолжил реализацию программы QE

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

Кроме того, FOMC сообщил о намерении продолжать увеличивать покупки "казначейских бондов по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и обеспеченных ипотечными активами ценных бумаг по меньшей мере на 40 млрд евро в месяц".