Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС располагает возможностями для расширения покупок активов

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 16 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что расходы американских домохозяйств на товары длительного пользования полностью восстановились, однако потребительские расходы на услуги по-прежнему ниже допандемического уровня. Вместе с тем он отметил, что экономическое восстановление в США происходило быстрее, чем ожидалось, поэтому прогнозы членов ФРС были улучшены по сравнению с сентябрьскими прогнозами.

Пауэлл предупредил, что не следует упускать из вида тот факт, что миллионы людей остались без работы. По его словам, высокая неопределённость сохраняется, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения вируса, а сроки и масштабы вакцинирования оценить по-прежнему сложно.

Глава ФРС полагает, что следующие несколько месяцев могут оказаться "очень трудными". Он вновь заявил, что ФРС готова использовать "полный набор инструментов" и пересмотреть "реагирование монетарной политики" в случае замедления темпов продвижения к намеченным целям. Пауэлл отметил, что потребуется "некоторое время" для возвращения к уровням в экономике и занятости, которые наблюдались в начале 2020 года.

Отвечая на вопросы репортёров, Пауэлл сказал, что цели FOMC по занятости не обозначены какими-либо цифрами, но они близки к "почти полной занятости". Кроме того, ФРС стремится к превышающему прогнозы росту инфляции, но для этого потребуется время.

По его словам, сокращение покупок облигаций пока не рассматривается, и после того, как ФРС увидит "прогресс" в экономике, она предупредит о намерении сократить покупки "задолго до постепенного перехода" к изменениям в монетарной политике.

Пауэлл полагает, что в данный момент ФРС "предоставляет много стимулов", и если регуляторы "почувствуют, что для поддержки экономики нужно больше покупок", они "это сделают", поскольку "такая возможность имеется". Он также сказал, что недавнее решение Банка Англии о сокращении покупок активов с одновременным увеличением сроков погашения ценных бумаг "не входит в список возможностей" ФРС.

"Мы по-прежнему открыты" для наращивания покупок ценных бумаг или для перехода к более длинным срокам погашения, но "считаем текущую монетарную политику уместной", сказал Пауэлл. При этом он повторил, что доводы в пользу реализации дополнительных мер со стороны фискальной политики "очень, очень сильны", и это необходимо делать "прямо сейчас".

Согласно прогнозу Пауэлла, во втором полугодии 2021 года экономика США "будет сильной". Он также отметил значительные темпы роста рынка жилой недвижимости. По словам строителей, с которыми встречались члены ФРС, "они никогда не видели ничего подобного", и частично спрос на жильё может сдерживаться искусственно. Пауэлл полагает, что повышение цен на жилую недвижимость не является проблемой для финансовой стабильности.

Фондовый рынок США воспринял итоги заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла с оптимизмом. После публикации сопроводительного заявления FOMC и экономических прогнозов ФРС индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite развернулись к повышению, а "голубиный" настрой главы ФРС оказал дополнительную поддержку рынку. К текущему моменту индекс DJIA вернулся к уровням вчерашнего закрытия после снижения на 0.4% в начале торгового дня. Индекс S&P 500 к 23:45 мск подорожал на 0.34%, индекс Nasdaq Composite повысился на 0.65%. Пара EUR/USD компенсировала первоначальные потери, повысившись к отметке 1.2200 после первоначального снижения к 1.2125.