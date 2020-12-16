Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 0.7%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.9% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с +0.6%).

Соотношение запасов к продажам в октябре составило 1.31 в сравнении с 1.32 в сентябре и 1.40 в октябре 2019 года.