Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре снизился до 86 пунктов в сравнении с 90 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 88.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.