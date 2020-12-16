Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 декабря

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за ноябрь;

11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.