Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 0.2% и на выходе увеличился аналогично на 0.2%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в ноябре увеличился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного роста на 0.2% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 0.5%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре увеличился на 0.2% после сохранения неизменным в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output в ноябре сократился на 0.8%.