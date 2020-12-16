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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в октя...
сегодня 10:06

Индекс цен производителей Великобритании в октябре на входе увеличился на 0.2% и на выходе увеличился аналогично на 0.2%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в ноябре увеличился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после аналогичного роста на 0.2% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 0.5%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в октябре увеличился на 0.2% после сохранения неизменным в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output в ноябре сократился на 0.8%.

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