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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Индексы PMI Франции в декабре увеличились
сегодня 11:18

Индексы PMI Франции в декабре увеличились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре увеличился до 51.1% против 49.6% в ноябре (пересмотрено с 49.1). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 50.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре увеличился до 49.2% против 38.8% месяцем ранее (пересмотрено с 38.0). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 39.9%.

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