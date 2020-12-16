Индексы PMI Франции в декабре увеличились

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в декабре увеличился до 51.1% против 49.6% в ноябре (пересмотрено с 49.1). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 50.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в декабре увеличился до 49.2% против 38.8% месяцем ранее (пересмотрено с 38.0). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 39.9%.