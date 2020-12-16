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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 декабря 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в н...
сегодня 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в ноябре вырос на 0.3%

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в ноябре вырос на 0.3% в годовом выражении после роста на 0.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в ноябре в годовом выражении вырос на 1.1% после повышения на 1.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.4%.

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