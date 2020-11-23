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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2020 г.Индексы PMI Германии в ноябре сократились
сегодня 11:35

Индексы PMI Германии в ноябре сократились

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в ноябре сократился до 57.9% против 58.2% в октябре (пересмотрено с 58.0%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 56%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в ноябре сократился до 46.2% против 49.5% месяцем ранее (пересмотрено с 48.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 56.0%.

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