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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2020 г.Индексы PMI еврозоны в ноябре сократились
сегодня 12:04

Индексы PMI еврозоны в ноябре сократились

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре сократился до 53.6% по сравнению с 54.8% в октябре (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.2%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре снизился до 41.3% против 46.9% месяцем ранее (пересмотрено с 46.2%). Аналитики прогнозировали сокращение показателя до уровня 42.2%.

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