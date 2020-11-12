Курс доллара 76.2075   Курс евро 90.0468  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 ноября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 16:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 48 тыс.

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, сократилось на 48 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 709 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 757 тыс., пересмотрено с 751 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 16 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 735 тыс.

Другие новости

сегодня
17:05
МЕДВЕДЕВ: ВКЛЮЧЕНИЕ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВО
сегодня
16:56
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ НА ВСТРЕЧЕ С РОССИЙСКИМ БИЗНЕСОМ РАССКАЖЕТ О НОВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ В ТЭК, МЕТАЛЛУРГИЮ, ФАРМАЦЕВТИКУ И АПК – ИСТОЧНИК
сегодня
16:41
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 6.8 млн
сегодня
16:35
Индекс потребительских цен в США в октябре не изменился, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%
сегодня
16:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 48 тыс.
сегодня
16:20
Путин предложил Бжании обсудить отношения двух стран, отметив влияние COVID на экономику
сегодня
16:01
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 6 НОЯБРЯ СОСТАВИЛИ $587,6 МЛРД ПРОТИВ $584 МЛРД НА 30 ОКТЯБРЯ - ЦБ
сегодня
15:43
СФ РАССМОТРИТ 18 НОЯБРЯ ЗАКОН О 15%-СТАВКЕ НДФЛ ДЛЯ ДОХОДОВ СВЫШЕ 5 МЛН РУБ - ПОВЕСТКА
сегодня
15:07
Рубль растет к доллару и снижается к евро, отыгрывая динамику форекса
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»