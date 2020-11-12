Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 48 тыс.

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, сократилось на 48 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 709 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 757 тыс., пересмотрено с 751 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 16 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 735 тыс.