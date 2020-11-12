Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 6.8 млн

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 ноября, снизилось на 48 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 709 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 735 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 757 тыс., пересмотрено с 751 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 33.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 755.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 октября, уменьшилось на 436 тыс. и составило 6.786 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 653.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 7.576 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 октября, сократилось на 374.2 тыс. и составило 21.16 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.45 млн человек.