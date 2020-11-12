Индекс потребительских цен в США в октябре не изменился, почасовая зарплата увеличилась на 0.1%

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его увеличения на 0.2% в сентябре.

По сравнению с октябрём 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 1.2%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре также не изменился.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с (-0.1%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 3.2%.