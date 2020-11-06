Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 638 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 638 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 600 тыс.

Данные по числу рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону повышения до 672 тыс. с 661 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 906 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 700 тыс.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической активности, которая сократилась в результате пандемии коронавируса COVID-19. В октябре наблюдался заметный рост занятости в сфере отдыха и гостеприимства, сфере профессиональных и деловых услуг, розничной торговле и строительстве. Занятость в госсекторе сократилась.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 103.7 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 6.4 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 63.2 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 271 тыс., в том числе в барах и ресторанах - на 192.2 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 79 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 21.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 208 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 31 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 3 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 14.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 84 тыс. после увеличения на 35 тыс. в сентябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 38 тыс. после расширения на 60 тыс. в сентябре. В добывающем секторе число рабочих мест в октябре выросло на 1.5 тыс. в том числе благодаря увеличению на 1.4 тыс. занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 268 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём 2019 года число госслужащих уменьшилось почти на 1.5 млн до 21.5 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре снизился на 1.0 процентный пункт (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.9% в сравнении с 7.9% в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 7.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 1.52 млн до 11.06 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 2.24 млн до 149.9 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, сократилось на 541 тыс. до 100.06 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 724 тыс. до 160.9 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы повысился на 0.3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 4.6 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 1.15 млн до 3.56 млн, составив 32.5% от общего числа безработных против 19.1% месяцем ранее и 22.7% в октябре 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 1.42 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 7.71 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 1.17 млн до 123.6 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 1.0 млн . до 26.16 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 383 тыс. до 6.68 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.7 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 12.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в октябре 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.8 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.50 долл против 29.46 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.5% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.6%.

Средняя недельная заработная плата в октябре увеличилась до 1026.60 долл в сравнении с 1025.21 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1022.61 долл).