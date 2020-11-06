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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:05

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.2% в августе (пересмотрено с +1.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре, как и в августе, составил 1.31 в сравнении с 1.33 в сентябре 2019 года.

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