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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 ноября 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.8 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.50 долл против 29.46 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.5% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.6%.

Средняя недельная заработная плата в октябре увеличилась до 1026.60 долл в сравнении с 1025.21 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1022.61 долл).

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