Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.1% в июле (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.7%.

По сравнению с августом 2019 года индекс вырос на 8.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.