Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.5%.
В августе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.4%.
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.
В августе показатель вырос на 1.0% (пересмотрено с +0.6%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 2.1% в августе (пересмотрено с +1.9%).