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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 1.9%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.5%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.4%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В августе показатель вырос на 1.0% (пересмотрено с +0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 2.1% в августе (пересмотрено с +1.9%).

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