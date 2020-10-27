Индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно снизился

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 100.9 пункта против 101.3 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 102.1 в сравнении с первоначально объявленным сентябрьским значением 101.8.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре вырос до 104.6 против 98.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий понизился до 98.4 против 102.9 в сентябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.