Курс доллара 77.2774   Курс евро 90.7237  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2020 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
вчера 16:52

Личные доходы американских потребителей в августе снизились на 2.7%, потребительские расходы выросли на 1.0%

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе снизились на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с (+0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 2.0%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 3.2%.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.5% в июле (пересмотрено с +1.9%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июле на 0.7%.

Норма сбережений в августе составила 14.1% против 17.7% в июле (пересмотрено с 17.8%) и 7.6% в начале текущего года.

Другие новости

вчера
17:07
Компонента занятости индекса ISM Manufacturing США в сентябре осталась ниже 50
вчера
17:06
Индекс ISM Manufacturing США в сентябре снизился
вчера
16:57
Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересмотрен в сторону понижения
вчера
16:55
Базовая инфляция в США в августе составила 1.6% в годовом исчислении
вчера
16:52
Личные доходы американских потребителей в августе снизились на 2.7%, потребительские расходы выросли на 1.0%
вчера
16:42
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 11.8 млн
вчера
16:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 837 тыс.
вчера
16:25
Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля
вчера
16:08
БЕЛОРУССИЯ В 2021 Г НАПРАВИТ НА ПОГАШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ГОСДОЛГА $1,6 МЛРД, ЭТИ СРЕДСТВА ПРЕДУСМОТРЕНЫ В БЮДЖЕТЕ - ПРЕМЬЕР
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»