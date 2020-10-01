Личные доходы американских потребителей в августе снизились на 2.7%, потребительские расходы выросли на 1.0%

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе снизились на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с (+0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 2.0%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 3.2%.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.5% в июле (пересмотрено с +1.9%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июле на 0.7%.

Норма сбережений в августе составила 14.1% против 17.7% в июле (пересмотрено с 17.8%) и 7.6% в начале текущего года.