Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 11.8 млн

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, сократилось на 36 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 837 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 850 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 873 тыс., пересмотрено с 870 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 11.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 867.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 сентября, уменьшилось на 980 тыс. и составило 11.767 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 381.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 12.701 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 сентября, выросло на 484.9 тыс. и составило 26.53 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.42 млн человек.