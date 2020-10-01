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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 16:35

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 837 тыс.

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 сентября, сократилось на 36 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 837 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 873 тыс., пересмотрено с 870 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 13 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 850 тыс.

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