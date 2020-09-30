ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 749 тыс.

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 749 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 650 тыс.

В августе число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 481 тыс. (пересмотрено с 428 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе выросло на 192 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 259 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 297 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 552 тыс., а в сфере производства расширилось на 196 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 2 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 900 тыс. после расширения на 1.371 млн месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится до 8.8% против 8.4% в августе.