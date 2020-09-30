Курс доллара 78.7847   Курс евро 92.4302  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2020 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
вчера 15:36

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в сентябре существенно вырос

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в сентябре вырос до 62.4 против 51.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 52.0.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

вчера
16:34
Facebook добавит функции Messenger в Instagram
вчера
16:00
Минторг США улучшил оценку падения ВВП страны во II квартале до 31,4% в пересчете на год
вчера
15:47
Рынок акций РФ пытается расти после четырех дней снижения
вчера
15:37
ВВП США во II квартале 2020 года сократился на 31.4% в годовом выражении
вчера
15:36
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в сентябре существенно вырос
вчера
15:31
ВВП США ВО II КВАРТАЛЕ, ПО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ, УПАЛ НА РЕКОРДНЫЕ 31,4% В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ГОД - МИНТОРГ СТРАНЫ
вчера
15:26
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 749 тыс.
вчера
15:16
Россельхознадзор изучает возможность экспорта мяса в Афганистан
вчера
14:59
Реконструкция аэропорта Магнитогорска стоимостью 5,3 млрд руб начнется в 2021 г
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»