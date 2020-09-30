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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2020 г.ВВП США во II квартале 2020 года сократился на ...
вчера 15:37

ВВП США во II квартале 2020 года сократился на 31.4% в годовом выражении

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2020 года сократился на 31.4% в годовом выражении.

Ранее сообщалось о снижении ВВП во II квартале на 31.7%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В I квартале 2020 года ВВП США сократился на 5.0%.

Согласно сентябрьскому прогнозу ФРС, американский ВВП снизится на 3.7% в текущем году, вырастет на 4.0% в 2021 году и расширится на 3.0% в 2022 году.

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