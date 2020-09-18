Дефицит платёжного баланса США во II квартале 2020 года расширился в полтора раза

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2020 года расширился на 52.9% до 170.5 млрд долл в сравнении с дефицитом в 111.5 млрд долл в I квартале (пересмотрено с (-104.2) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 158.0 млрд долл.

Во II квартале дефицит платёжного баланса США составил 3.5% ВВП в сравнении с 2.1% в I квартале (пересмотрено с 1.9%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.