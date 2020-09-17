Глава ФРС Джером Пауэлл заявил об отсутствии рисков формирования пузыря на фондовом рынке (ПОВТОР)

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 16 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что экономика США постепенно восстанавливается после серьёзного шока, вызванного пандемией COVID-19.

По его словам, появились признаки улучшения в сфере бизнес-инвестиций, а расходы домохозяйств восстановились на 75% от нижней точки, хотя расходы на групповые услуги остаются слабыми. Кроме того, из-за связанного с пандемией повышения цен на некоторые товары, в том числе на продукты питания, наблюдаются "заметные проблемы с поставками".

В целом экономическая активность остаётся существенно ниже уровней, сформировавшихся до начала пандемии, отметил глава ФРС, заявив о необходимости "проникновения внутрь банковской системы" для поддержки кредитных потоков.

Пауэлл сказал, что продвижение вперёд во многом зависит от действий правительства. Он призвал Конгресс и Белый дом реализовать больше фискальных стимулов, чтобы помочь малому бизнесу и понизить уровень безработицы.

Пауэлл также сообщил о трудностях в подсчёте числа обращений за пособием по безработице, поскольку после начала пандемического кризиса правительство создало новые программы. По мнению Пауэлла, уровень безработицы может оказаться выше на 3%, если будут учтены люди, которые в данный момент считаются исключенными из состава рабочей силы.

Пауэлл заявил, что полное экономическое восстановление станет возможным лишь тогда, когда люди почувствуют себя в безопасности. Он полагает, что некоторые отрасли экономики останутся в депрессивном состоянии до момента активного применения вакцины от коронавируса. Глава ФРС призвал всех носить маски и сохранять необходимую дистанцию при общении. "Мы все должны это делать", - сказал Пауэлл.

По мнению аналитиков, перед Пауэллом стоит сложная задача. Заявляя об ускорившемся восстановлении экономики, он в то же время пытается убедить Конгресс предоставить больше федеральной поддержки. Таким образом, с одной стороны экономика сильна и способна выстоять после кризиса, но с другой - она настольно слаба, что ей всё ещё требуются фискальные стимулы.

В ходе пресс-конференции Пауэлл несколько раз повторил, что опубликованные сегодня указания относительно направления монетарной политики являются "очень мощными", поскольку убеждают инвесторов в том, что процентные ставки останутся на ультранизком уровне как минимум до 2024 года. Напомним, в среду Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00-0.25%.

Пауэлл сказал, что текущее направление монетарной политики соответствует сегодняшним реалиям, но ФРС готова корректировать действия в случае необходимости, обладая достаточным набором инструментов. По его словам, ФРС проявляет большую гибкость в отношении темпов покупки активов, чем в вопросе формирования процентных ставок. Таким образом, Пауэлл дал понять, что возможные изменения в монетарной политике (если они потребуются) будут касаться в первую очередь программ количественного смягчения (QE).

ФРС "полна решимости" достичь целей по максимальной занятости и ценовой стабильности, но это займет некоторое время, сказал Пауэлл. По его словам, долгое время экономика будет находиться в состоянии спада, а затем в стагнации, и это окажет понижательное давление на инфляцию.

Монетарная политика ФРС направлена на поддержку всей экономики, а не отдельной группы людей, отметил Пауэлл. Вместе с тем он признал, что ФРС не может решить проблему социального неравенства, которое тормозит экономическое развитие. "Мы хотим, чтобы процветание было широко распространено, но эту проблему должны решать выборные лица, а не ФРС", - заявил Пауэлл.

Отвечая на вопрос о рисках формирования пузыря в ценах на жилье и на фондовом рынке, Пауэлл заявил, что аналогичные вопросы возникали в ходе реализации программ QE после "Великой Рецессии" 2007-2009 годов. Однако никакого пузыря тогда не возникло, "этого не произошло", сказал Пауэлл.

Фондовый рынок США воспринял итоги заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла со сдержанным пессимизмом. После начала пресс-конференции Пауэлла ведущие фондовые индексы отступили от внутридневных максимумов, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq Composite вышли в отрицательную область, подешевев по итогам торгов на 0.5% и 1.25% соответственно. По мнению аналитиков, рынок негативно воспринял сомнения Пауэлла в благоприятности экономических перспектив, а также отсутствие обещаний о реализации новых программ QE.