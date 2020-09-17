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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

04:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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