FOMC улучшил экономический прогноз на текущий год, но сохранил прогноз по ключевой ставке (ПОВТОР)

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 16 сентября, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о намерении ФРС США в ближайшие месяцы увеличивать свои вложения в казначейские облигации и агентские ипотечные бонды "по меньшей мере текущими темпами" с целью поддержки бесперебойного функционирования финансовых рынков.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Прогнозы членов ФРС по ставке не изменились по сравнению с июньской оценкой, указывая, что в 2020-2022 годах ожидается сохранение ставки на текущем уровне - в области 0.1%, а в долгосрочной перспективе ожидается ее повышение до 2.5%.

Напомним, по итогам заседания в декабре 2019 года предполагалось постепенное повышение ставки: до 1.6% в 2020 году, до 1.9% в 2021 году, до 2.1% в 2022 году и до 2.5% в долгосрочной перспективе.

Кроме того, по итогам нынешнего заседания ФРС улучшила прогнозы по динамике ВВП США и уровню безработицы на текущий год и повысила прогнозы по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2020 году ВВП США сократится на 3.7% (июньский прогноз: снижение на 6.5%), в 2021 году расширится на 4.0% (июньский прогноз: рост на 5.0%), в 2022 году повысится на 3.0% (июньский прогноз: рост на 3.5%), а в 2023 году расширится на 2.5%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.9% (июньский прогноз: рост на 1.8%).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2020 год составил 7.6% (июньский прогноз: 9.3%), на 2021 год: 5.5% (июньский прогноз: 6.5%), на 2022 год: 4.6% (июньский прогноз: 5.5%), на 2023 год: 4.0%, на долгосрочную перспективу: 4.1% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2020 год составил 1.2% (июньский прогноз: 0.8%), на 2021 год: 1.7% (июньский прогноз: 1.6%), на 2022 год: 1.8% (июньский прогноз: 1.7%), на 2023 год: 2.0%, на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2020 год составил 1.5% (июньский прогноз: 1.0%), на 2021 год: 1.7% (июньский прогноз: 1.5%), на 2022 год: 1.8% (июньский прогноз: 1.7%), на 2023 год: 2.0%.