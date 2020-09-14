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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза за II квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июль;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

15:30 мск: Цены на импорт в США за август;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за август;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за август;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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