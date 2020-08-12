Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.5 млн барр.

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 7 августа, сократился на 4.5 млн барр. и составил 514.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 247.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.3 млн барр. и составили 177.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 2.2 млн барр. и составили 653.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.3 млн барр. и составили 53.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.4 млн барр., запасы бензина сократились на 1.31 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.95 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.07 млн барр.