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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2020 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 7 августа.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.4 млн барр., запасы бензина сократились на 1.31 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.95 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.07 млн барр.

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