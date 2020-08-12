Курс доллара 73.2351   Курс евро 85.9560  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 августа

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

Другие новости

вчера
21:55
РФПИ договорился с Бразилией о производстве вакцины "Спутник V"
вчера
19:58
Минсельхоз США повысил прогнозы по урожаю и экспорту пшеницы РФ в 2020-2021 сельхозгоду
вчера
19:00
Росстат впервые в 2020 г зафиксировал недельную дефляцию в РФ - на уровне 0,1%
вчера
18:30
Годовая инфляция в июле ускорилась в 63 российских регионах - ЦБ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 августа
вчера
18:09
Ощадбанк заявил о выигрыше права использовать бренд "Сбербанк" на Украине
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.5 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:00
ФАС РФ проверит цены на авиакеросин, видит возможность покупать его на бирже дешевле
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»