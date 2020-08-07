Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 1.763 млн (расширенное сообщение)

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 1.763 млн.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.55 млн.

Данные по числу рабочих мест за июнь пересмотрены в сторону понижения до 4.791 млн с 4.800 млн.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 1.462 млн. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.47 млн.

В отчёте NFP говорится, что улучшения на рынке труда отражают продолжающееся восстановление экономической активности после пандемии коронавируса COVID-19. В июле наблюдался заметный рост занятости в сфере отдыха и гостеприимства, розничной торговле, в сфере профессиональных, деловых и других видов услуг, здравоохранении и госсекторе.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 258.3 тыс., но в оптовой торговле сократилось на 5.3 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 37.9 тыс. Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной сфере расширилась на 592 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 191.4 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 23.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 170 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 21 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 15 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 14.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 20 тыс. после увеличения на 163 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 26 тыс. после расширения на 357 тыс. в июне. В добывающем секторе число рабочих мест в июле снизилось на 7 тыс., что произошло из-за сокращения занятости в сфере газо- и нефтедобычи.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 301 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2019 года число госслужащих увеличилось на 316 тыс. до 21.62 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле снизился на 0.9 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 10.2% в сравнении с 11.1% в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 10.5%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных за месяц сократилось на 1.412 млн до 16.34 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 1.35 млн до 143.53 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 230 тыс. до 100.5 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сузилась на 62 тыс. до 159.87 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 61.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 4.71 млн.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 110 тыс. до 1.5 млн, составив 9.2% от общего числа безработных против 7.9% месяцем ранее и 19.2% в июле 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 1.35 млн по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 12.92 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 591 тыс. до 119.53 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 803 тыс. до 23.98 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 619 тыс. до 8.44 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 1.5 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 16.5% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.9% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.39 долл против 29.32 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.8%.

Средняя недельная заработная плата в июле уменьшилась до 1013.96 долл в сравнении с 1014.47 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1013.27 долл).