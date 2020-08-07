Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле уменьшилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 29.39 долл против 29.32 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 4.8%.

Средняя недельная заработная плата в июле уменьшилась до 1013.96 долл в сравнении с 1014.47 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1013.27 долл).