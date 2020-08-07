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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2020 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 17:03

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне сократился на 1.4%

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне сократился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 1.2% в мае.

Аналитики прогнозировали сокращение июньского показателя на 2.0%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июне вырос на 8.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 5.7% в мае (пересмотрено с +5.4%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.38 в сравнении с 1.53 в мае.

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