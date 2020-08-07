Курс доллара 73.0397   Курс евро 86.6178  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июня

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июнь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

04:45 мск: Торговый баланс Китая за июль;

04:45 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июль;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, предварительно;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июнь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июнь.

Другие новости

сегодня
10:00
Профицит торгового баланса Китая в июле увеличился до 62.3 млрд долл
сегодня
10:00
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Оргбанка"
сегодня
09:58
ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦ В СБЕРБАНКЕ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 6,9%, ЮРЛИЦ - НА 7,4% - ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ
сегодня
09:41
ЦБ РФ С РАСЧЕТАМИ 6 АВГУСТА ПРОДАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ВАЛЮТУ НА 5,7 МЛРД РУБ - РЕГУЛЯТОР
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июня
сегодня
09:00
Отмена транспортного налога на отечественные авто оправдана в текущих условиях – эксперт
сегодня
08:37
Минтранс и Минэкономразвития прорабатывают изменения в закон для перевозок грузов дронами
сегодня
08:03
ПОВТОР - ЦБ РФ предлагает полную отмену репатриации валютной выручки с 2024 г
сегодня
07:00
Товарооборот между Китаем и США за первые 7 месяцев 2020 г упал на 6,4% - таможня КНР
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»