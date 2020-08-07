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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2020 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
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АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Оргбанка"

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации МБО "Оргбанк" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 10 августа 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Почта Банк".

АО "Почта Банк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам МБО "Оргбанк" (ООО) в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через АО "Почта Банк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 7 августа 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет и 10 августа 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

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